Роналду обменялся памятными подарками с легендой тенниса (видео)

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Роналду обменялся памятными подарками с легендой тенниса (видео)

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду встретился с британским теннисистом Энди Марреем, который ранее был первой ракеткой мира.

Роналду подарил Маррею футболку "Ювентуса" со своим автографом. Британец ответил португальцу в виде подарка синей футболкой и ракеткой. На футболке теннисист написал: "Спасибо, Криштиану, за вдохновение".

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 27 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал три результативные передачи.

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