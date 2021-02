Роналду обменялся памятными подарками с легендой тенниса (видео)

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду встретился с британским теннисистом Энди Марреем, который ранее был первой ракеткой мира.

Роналду подарил Маррею футболку "Ювентуса" со своим автографом. Британец ответил португальцу в виде подарка синей футболкой и ракеткой. На футболке теннисист написал: "Спасибо, Криштиану, за вдохновение".

