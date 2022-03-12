Роналду принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Тоттенхэмом"

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Тоттенхэм" со счетом 3:2.

Победу манкунианцам принес хет-трик Криштиану Роналду. В составе гостей отличился Харри Кейн, а также Харри Магуйар, забивший гол в собственные ворота.

"Манчестер Юнайтед", набрав 50 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Тоттенхэм" с 45 очками остался на седьмой позиции.

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 3:2 (2:1)

Голы: Роналду, 12 - 1:0, Кейн, 35 (с пенальти) - 1:1, Роналду, 38 - 2:1, Магуайр, 72 (автогол) - 2:2, Роналду, 81 - 3:2

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Далот, Варан, Магуайр, Теллес, Фред, Матич (Кавани, 80), Погба, Санчо, Рэшфорд, Роналду (Линделеф, 83)

"Тоттенхэм": Льорис, Дэвис (Бергвейн, 87), Дайер, Ромеро, Хейбьерг, Доэрти, Бентанкур (Уинкс, 88), Регилон, Сон, Кулушевски (Моура, 78), Кейн.

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