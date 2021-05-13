Роналду прокомментировал свой сотый гол за "Ювентус"

13 Теги ювентускриштиану роналдупауло дибала

Роналду прокомментировал свой сотый гол за "Ювентус"Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился своими эмоциями после сотого гола за "Юве".

"Достичь отметки в 100 голов в команде – всегда особенное чувство. Горжусь этим, счастлив помогать "Юве", а также рад за Дибалу, который также забил сотый гол. Поздравляю, Пауло!

Но нам нужно сосредоточиться и побороться за оставшиеся очки в Серии А. На кону все еще очень многое, и мы продолжим бороться ради достижения наших оставшихся целей. Вперед!", – написал футболист в инстаграме.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Обиженное и опущенное Трепло ты , а не прав про "эгоизм" ... Хе-хе ...

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lesnovsky

Что-то слабенькие и общие ответики у тебя стали... Понимаю... Ни фактов, ни логики нет, да и быть не может... А обиженные это ты с гелевым... Причины понятны... Эгоизм и гордыня у обоих... А я впорядке... С декабря 19-года.... 6 ЗМ и 6 ЗБ - вот это опустил вас Месси... И вам уже не добраться до этих цифр... Это главное... Можете дальше швырять повязки, майки, да хоть трусы... Вы уже никому не нужны и не интересны.... Можете теперь на пару - в Лиссабон.. Хе-хе-хе...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

1.Твои теории - демонстрация банальной невежественности и глупости. На все твои вопросы есть ответы в интернете и они банальны. 2. Иногда лучше жевать, чем говорить. Не стоит ввязываться в споры не владея темой.

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jugulator
Пьянь

Развалил команду всего за 2 года. Юве прошел путь от одной из лучших команд Европы, до 5-6 места в Серии А.

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Mutaloff
Mutaloff

Ну,ну...Вина Роналду,что клуб убрал Аллегри,потратит сотни миллионов о на глупейшие трансферы и не рассчитал свои силы в постройке гранда?

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lesnovsky

Это какие сотни миллионов потратил клуб???... Кроме гелевого за сотню никого и не покупали... Да и его взяли, чтобы он один раз за три года стал лучшим бомбардиром... И больше ничего.... НИЧЕГО!!!.. Даже сам Аллегри сказал Аньелли, что пеналду - лишнее звено... А Аньелли просто тупой и глупый босс, хуже бармалея... Вот и результат: ЛЕ или чемодан, вокзал и условный Лиссабон.... Так и надо старухе и добивалдусу.... За тупость, эгоизм и жлобство надо платить... Ребята, мы на правильном пути!!!... Это уже мем... Хе-хе-хе...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Это сделал не Криш,а руководство , сменившее Аллегри на Сарри.

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lesnovsky

Я счастлив помогать Юве в ЛЕ... Достойно... Хе-хе...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Где это сказано?Хе-хе...

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lesnovsky

В правилах УЕФА.... 5- место - в СериАле - это ЛЕ.... Или ты еще не протрезвел???... Хе-хе-хе...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

В цитате нет слов "помогать В ЛЕ" ... Вывод:Я прав , а ты брехло... Ха-ха-ха ...

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lesnovsky

А что, в ЛЕ помогать отказывается???... Или лыжи навострил уже сбежать??... ПРОСТИТУТКА ПОРТУГАЛЬСКАЯ..... Та что прав я, когда говорил про его эгоизм.... Хе.. Сиди и не вякай, "провидец"... Хе-хе...

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