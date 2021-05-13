Роналду прокомментировал свой сотый гол за "Ювентус"

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился своими эмоциями после сотого гола за "Юве".

"Достичь отметки в 100 голов в команде – всегда особенное чувство. Горжусь этим, счастлив помогать "Юве", а также рад за Дибалу, который также забил сотый гол. Поздравляю, Пауло!

Но нам нужно сосредоточиться и побороться за оставшиеся очки в Серии А. На кону все еще очень многое, и мы продолжим бороться ради достижения наших оставшихся целей. Вперед!", – написал футболист в инстаграме.

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