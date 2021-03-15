Роналду провёл юбилейный матч в высших дивизионах

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду достиг отметки в 600 игр в высших дивизионах.

Звёздный португалец провёл 292 матча в составе мадридского "Реала", 196 - в "Манчестер Юнайтед", 87 - в "Ювентусе", 25 - в "Спортинге".

В 600 встречах нападающий забил 473 гола: 311 - в "Реале", 84 - в "МЮ", 75 - в "Ювентусе", 3 - в "Спортинге".

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