Роналду провёл юбилейный матч в высших дивизионах

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Роналду провёл юбилейный матч в высших дивизионах

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду достиг отметки в 600 игр в высших дивизионах.

Звёздный португалец провёл 292 матча в составе мадридского "Реала", 196 - в "Манчестер Юнайтед", 87 - в "Ювентусе", 25 - в "Спортинге".

В 600 встречах нападающий забил 473 гола: 311 - в "Реале", 84 - в "МЮ", 75 - в "Ювентусе", 3 - в "Спортинге".

Не пропустите: Роналду побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах. | http://soccernews.ru
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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

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