Роналду стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2020

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Роналду стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2020

Фото твиттер Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл бомбардирскую гонку по итогам группового этапа Чемпионата Европы-2020.

36-летний футболист отличился пять раз в трёх играх. Он забил по 2 мяча Венгрии и Франции, 1 - Германии. Также в его активе 1 ассист.

Роналду лидирует в списке голеадоров, опережая ближайших преследователей на 2 гола.

По 3 результативных удара на Евро сделали Патрик Шик (Чехия), Эмиль Форсберг (Швеция), Ромелу Лукаку (Бельгия), Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды) и Роберт Левандовски (Польша).

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