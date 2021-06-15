Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду с 11 голами стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

Роналду забил два гола в матче 1-го тура группового турнира Евро-2020 с Венгрией (2:0) и обошел легендарного француза Мишеля Платини, который забил девять голов.

Из действующих футболистов ближайшим конкурентом португальца является нападающий сборной Франции Антуан Гризманн, на счету которого шесть мячей.

36-летний Роналду провел за сборную Португалии 176 матчей и забил 106 голов.

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