Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы

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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду с 11 голами стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

Роналду забил два гола в матче 1-го тура группового турнира Евро-2020 с Венгрией (2:0) и обошел легендарного француза Мишеля Платини, который забил девять голов.

Из действующих футболистов ближайшим конкурентом португальца является нападающий сборной Франции Антуан Гризманн, на счету которого шесть мячей.

36-летний Роналду провел за сборную Португалии 176 матчей и забил 106 голов.

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Комментарии

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lesnovsky

Платини то забил свои девять голов на одном ЧЕ... В 84-м он феерил, а этот уже еле ползает да пенали клянчит... Позорище... Тьфу...

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Mutaloff
Mutaloff

Твой Месси не может Гаити,Венесуэлам и Эквадорам забить-70 голов еле наколотил,а Роналду в паре голах от мирового рекорда.

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lesnovsky

Месси не мой и причем тут Месси... Твой гелевый 90% своих голов забивал Сан-Марино, Люксембургу, Литве, Азербайджану, Кипру, Лихтенштейну, Андорре и прочим одноклеточным... Или эти одноклеточные сильнее условных Венесуэлы и Эквадора или Парагвая... Или может он играл на другом континенте, к примеру на высоте 3000м с Боливией... А может он забивал Бразилии, Германии, Англии, Франции, Голландии... Изучи статистику, чудо, прежде чем что-то писать... Есть тут еще один, который любит пустым словоблудием заниматься... Он не брат твой??... Али может ты не знаешь, что твой гелевый старше Месси на 2,5 года и провел на 115 матчей больше, чем Месси?? Но я не люблю цифры в футболе, я люблю волшебство на поле... Волшебство это Месси, Неймар, Марадона, Зидан, Ван Бастен и другие.... А какое волшебство от твоего замыкалду???... Не смешите народ, братья.... Хе-хе-хе-хе...

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