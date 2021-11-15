Роналду впервые в квалификации ЧМ-2022 ни разу не пробил в створ ворот

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не помог своей команде избежать домашнего поражения от Сербии (1:2) в квалификации ЧМ-2022.

36-летний футболист полностью отыграл указанный матч и за 90 минут ни разу не пробил в створ ворот соперника.

Как сообщает Goal, подобное с форвардом "Манчестер Юнайтед" произошло впервые в текущем отборочном турнире.

Роналду забил 6 голов в 7 играх квалификации ЧМ-2022, однако португальская сборная сумела пробиться только в стыковые матчи, уступив сербам прямую путёвку на мундиаль.

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