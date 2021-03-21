Роналду вручили футболку с надписью G.O.A.T и числом 770

1 Теги криштиану роналдуювентус

Роналду вручили футболку с надписью G.O.A.T и числом 770Фото: Твиттер @juventusfcen 
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду получил необычный подарок перед матчем с "Беневенто" (0:1) в 28-м туре Серии А.

Президент клуба Андреа Аньелли преподнес форварду футболку с надписью G.O.A.T. (Greatest of all time – "величайший [футболист] всех времен") и числом 770 вместо игрового номера. Эта цифра отсылка к 770 голам португальца в карьере.

Напомним, недавно Криштиану Роналду заявил, что побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах.

Всего в текущем сезоне Серии А нападающий выходил на поле в 23 матчах. В его активе 23 забитых мяча и 2 голевые передачи, что делает его лучшим, на данный момент, бомбардиром Чемпионата Италии.

Читать также: Гол Гайча принес "Беневенто" победу над "Ювентусом" | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Поторопились... Судя по его игре, он не GOAT, а PIG... На Драгау это поняли пораньше.... Хе-хе-хе-хе....

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