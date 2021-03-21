Роналду вручили футболку с надписью G.O.A.T и числом 770
Фото: Твиттер @juventusfcen
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду получил необычный подарок перед матчем с "Беневенто" (0:1) в 28-м туре Серии А.
Президент клуба Андреа Аньелли преподнес форварду футболку с надписью G.O.A.T. (Greatest of all time – "величайший [футболист] всех времен") и числом 770 вместо игрового номера. Эта цифра отсылка к 770 голам португальца в карьере.
President Andrea Agnelli presents @Cristiano a special #CR770 shirt to mark his extraordinary record! ⚽️#CR7JUVE pic.twitter.com/lFJgb11iZZ— JuventusFC (@juventusfcen) March 21, 2021
Напомним, недавно Криштиану Роналду заявил, что побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах.
Всего в текущем сезоне Серии А нападающий выходил на поле в 23 матчах. В его активе 23 забитых мяча и 2 голевые передачи, что делает его лучшим, на данный момент, бомбардиром Чемпионата Италии.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17