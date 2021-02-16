Рондон выбрал игровой номер в ЦСКА

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Рондон выбрал игровой номер в ЦСКА

Венесуэльский новичок московского ЦСКА Саломон Рондон выбрал игровой номер, под которым он будет выступать за российский клуб.

Форвард решил играть за "армейцев" под 32-м номером.

31-летний Рондон перешел в ЦСКА из "Далянь Ифан" на правах аренды. Московский клуб заплатил за 4,5-месячную аренду футболиста 500 тысяч евро. 

Напомним, что Рондон ранее уже играл в Российской Премьер-Лиге. Форвард выступал за казанский "Рубин" и петербургский "Зенит".

Не пропустите: Стала известна зарплата Рондона в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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