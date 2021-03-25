Россия начала отбор на ЧМ-2022 с победы над Мальтой

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Россия начала отбор на ЧМ-2022 с победы над МальтойФото: твиттер сборной России

В рамках 1-го тура отборочного раунда на ЧМ-2022 сборная России на выезде обыграла Мальту.

Голами в составе россиян отметились Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев.

Мальта - Россия 1:3

Голы: Дзюба, 23- 0:1, Фернандес, 35 - 0:2, Мбонг, 56 - 1:2, Соболев, 89 - 1:3

Мальта: Бонелло, Шоу, Борг, Аджиус (Нвоко, 88), Камензули (Корбалан, 86), Гийомье, Теума, Кристенсен (Пизани, 74), Дегабриэле (Мбонг, 46), Монтебелло (Сатариано, 46), Мбонг.

Россия: Шунин, Джикия, Караваев, Семенов, Фернандес, Фомин (Миранчук, 57), Кузяев (Мостовой, 78), Ионов (Жемалетдинов, 57), Ахметов, Головин, Дзюба (Соболев, 83).

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