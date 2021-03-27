Россия обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022
Фото: твиттер сборной России
В рамках второго тура отборочного раунда на ЧМ-2022 сборная России одержала победу над Словенией.
Благодаря победе россияне набрали 6 очков из 6 возможных и стали единоличными лидерами группы.
Россия - Словения 2:1
Голы: Дзюба, 26 - 1:0, Дзюба, 35 - 2:0, Иличич, 36 - 2:1
Россия: Шунин, Кудряшов, Семенов, Джикия, Жирков (Караваев, 68), Оздоев, Кузяев, Жемалетдинов (Мухин, 86), Головин (Миранчук, 49), Фернандес, Дзюба (Заболотный, 86).
Словения: Облак, Мевля, Блажич, Балковец, Стоянович (Скубиц, 61), Бийол (Ветрих, 62), Куртич, Иличич, Ловрич (Захович, 86), Зайц (Бохар, 75), Шпорар (Вучкич, 75).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3