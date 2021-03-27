Россия обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022

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Россия обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022Фото: твиттер сборной России

В рамках второго тура отборочного раунда на ЧМ-2022 сборная России одержала победу над Словенией.

Благодаря победе россияне набрали 6 очков из 6 возможных и стали единоличными лидерами группы.

Россия - Словения 2:1

Голы: Дзюба, 26 - 1:0, Дзюба, 35 - 2:0, Иличич, 36 - 2:1

Россия: Шунин, Кудряшов, Семенов, Джикия, Жирков (Караваев, 68), Оздоев, Кузяев, Жемалетдинов (Мухин, 86), Головин (Миранчук, 49), Фернандес, Дзюба (Заболотный, 86).

Словения: Облак, Мевля, Блажич, Балковец, Стоянович (Скубиц, 61), Бийол (Ветрих, 62), Куртич, Иличич, Ловрич (Захович, 86), Зайц (Бохар, 75), Шпорар (Вучкич, 75).

Читайте также: Россия начала отбор на ЧМ-2022 с победы над Мальтой. | http://soccernews.ru
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