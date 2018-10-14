Россия уверенно обыгрывает Турцию, закрепляя лидерство в группе

После того, как сборная России потеряла очки в поединке со шведами, команде Станислава Черчесова было важно второй раз за месяц обыграть Турцию. Матч носил ключевой характер, ведь в случае победы россияне фактически становились победителями группы. Во всяком случае, судьба первого места была бы исключительно в их руках.

Для команды Мирчи Луческу эта игра была ценой жизни и смерти. Если ничья еще оставляла шансы побороться за первое место в трио, то поражение полностью исключала этот вариант.

Начало поединка получилось сумбурным. Обе команды хотели показать приверженность атакующему футболу, старались играть быстро, из-за чего случались частые потери. Одна из обрезок со стороны россиян (во время передачи ошибся Фернандес) позволила провести гостям быструю контратаку. Три в одного выбегали турки, Чалханоглу пытался прострелить на партнера, но Джикия спас сборную России, прервав этот пас.

В ответ подопечные Станислава Черчесова организовали свой рейд. На этот раз Фернандес уже сыграл на своих, навесив мяч точно на голову Дзюбе, однако Артем пробил точно в руки голкиперу сборной Турции. И буквально в следующей атаке россиян счет был открыт. Фернандес справа заработал штрафной, навесил Головин в штрафную, мяч отлетел к Джикии, который что есть силы пробил по воротам. Мяч ударился о штангу и прилетел точно на ногу Нойштедтеру и Роман забил первый мяч за сборную, добив снаряд в пустые ворота – 1:0.

Вторую половину тайма россияне играли уже по счету. Хозяева уверенно контролировали мяч, практически не давая сопернику что-либо создать. Лишь раз туркам удалось убежать в быструю атаку, после чего Ундер пробивал метров с 25-ти. Мяч летел в дальний угол, но Гилерме не без труда справился с этим ударом.

Гостям нужно было отыгрываться, поэтому их активность в дебюте второго тайма не вызвала удивления. Впрочем, до опасных моментов у ворот голкипера "Локомотива" дело не доходило. А вот россияне могли отличиться на контратаке. Ионов промчался правым флангом, после чего вырезал подачу в центр штрафной на Дзюбу. Артем пробивал головой неплохо, но сфера полетела выше перекладины.

А на 66-й минуте команда Мирчи Луческу реально могла отыграться. Заработали турки новый стандарт вблизи от штрафной хозяев, в ходе розыгрыша которого Челик отправил мяч в гущу игроков, где снаряд задел ногу Кузяева и полетел в ворота сборной России. Гилерме с невероятными усилиями выбил мяч с самой ленточки.

Ключевой же в матче стала 71-я минута, когда Станислав Черчесов вместо Кузяева выпустил на поле Черышева. Уже через семь минут Александр отличился в воротах Болата, сняв все вопросы о победителе матча. Головин прошел по правому флангу и выдал идеальный пас в район линии штрафной на ногу Черышеву. Ну а тот левой ногой отправил мяч в ближний угол – 2:0.

В концовке встречи скорее россияне могли забить третий, нежели турки отыграться. Уверенная победа команды Станислава Черчесова, как и лидерство сборной в группе.

Россия – Турция – 2:0

Голы: Нойштедтер, 20 – 1:0. Черышев, 78 – 2:0.

Россия: Гилерме, Фернандес, Джикия, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Газинский, Кузяев (Черышев, 71), Ионов (Камболов, 82), Головин (Полоз, 90+2), Дзюба.

Турция: Болат, Калдырым (Байрам, 75), Сеюнджю, Азиз, Челик, Озьякуп (Малли, 84), Чалханоглу, Йокушлу, Текдемир (Озджан, 62), Тосун, Ундер.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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