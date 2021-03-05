"Ростов" отрицает, что требовал у "Спартака" за Норманна 18 миллионов евро
Глава пресс-службы "Ростова" Денис Штанько прокомментировал слова спортивного директора "Спартака" Дмитрия Попова о стоимости полузащитника Матиаса Норманна.
Ранее представитель "красно-белых" заявил, что за норвежца просили 18 миллионов евро.
"Мы не торгуем Норманном. У клуба нет и не было желания во что бы то ни стало продавать футболиста, клуб не даёт сигналы рынку о том, что игрок продаётся. Норманн нужен "Ростову", Маттиас очень важный для нас игрок, у него действующий контракт с клубом, мы на него очень рассчитываем и в этом, и в следующих сезонах.
"Ростов" ничего не просил ни у "Спартака", ни у любого другого клуба за трансфер Норманна - мы опровергаем слова Дмитрия Попова о том, что "Ростов" просил за Норманна 18 миллионов. Это не соответствует действительности. В то же время мы не скрываем, что к нашему полузащитнику есть интерес со стороны ряда европейских, в том числе российских, клубов, но говорить как о переговорах, так и о сумме, можно будет только после поступления официального предложения", - цитирует Штанько "РБ-Спорт".
В текущем сезоне Норманн сыграл за "Ростов" 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
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