"Ростов" в гостях разгромил "Ротор"

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"Ростов" в гостях разгромил "Ротор"Фото: Твиттер "Ростова"
В Волгограде закончился матч 23-го тура РПЛ между "Ротором" и "Ростовом". Команда Валерия Карпина приехала на матч не смотря на информацию о том, что возможен бойкот из-за странного судейства в прошлом туре. Гости решили доказать все на футбольном поле и разгромили волгоградцев со счетом 4:0. Причем счет мог быть и крупнее, но форвард "Ростова" Соу не смог реализовать пенальти. победа позволила ростовчанам подняться на 6 строчку в турнирной таблице, набрав 37 очков. У "Ротора" осталось 18 баллов и 13 место.

"Ротор" - "Ростов" 0:4 (0:4)

Голы: Гигович, 41 - 0:1, Альмквист, 59 - 0:2, Соу, 62 - 0:3, Саплинов, 90+2 - 0:4
Нереализованный пенальти: Соу, 8

"Ротор": Чондрич, Шомко (Степанов, 63), Гогуа, Кожемякин, Давиташвили (Серченков, 30), Макаров, Маевский, Жигулев, Фламарион (Медведь, 69), Понсе, Муллин.

"Ростов": Песьяков, Осипенко (Поярков, 46), Алеэсами, Козлов, Хаджикадунич, Глебов, Гигович (Альмквист, 58), Байрамян, Махатадзе (Саплинов, 46), Тугарев (Полоз, 46), Соу (Турищев, 89).

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