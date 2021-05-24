РПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока и тренера лиги в мае

Российская Премьер-лига опубликовала списки претендентов на звание лучшего игрока и тренера по итогам мая.

Футболисты: Джордже Деспотович из "Рубина" (3 гола в 3 матчах), Александр Соболев из "Спартака" (2 гола и 2 ассиста в 3 матчах), Владимир Ильин из "Ахмата" (3 гола в 3 матчах), Артём Дзюба из "Зенита" (6 голов в 2 матчах), Илья Лантратов из "Химок" (2 сухих матча из 3).

Наставники: Сергей Семак из "Зенита" (7 очков в 3 матчах), Доменико Тедеско из "Спартака" (7 очков в 3 матчах), Леонид Слуцкий из "Рубина" (7 очков в 3 матчах), Владимир Федотов из "Сочи" (7 очков в 3 матчах), Алексей Стукалов из "Уфы" (5 очков в 3 матчах).

Победителей в номинациях совместно выберут болельщики, эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

Не пропустите: "Крылья Советов" и "Нижний Новгород" официально вошли в РПЛ. | http://soccernews.ru