"Рубин" намерен сделать три изменения в заявке команды

Теги рубинхвича кварацхелияджордже деспотовичандерс дрейердарко йевтичмицуки сайтосилвие бегич

"Рубин" намерен сделать три изменения в заявке команды

СМИ узнали о планах казанского "Рубина" касательно изменения заявки на сезон.

По информации "СЭ", клуб намерен избавиться от трёх легионеров, чтобы зарегистрировать Хвичу КварацхелиюДжордже Деспотовича и новичка Андерса Дрейера.

В планах "Рубина" отдать в аренду "Крыльям Советов" Силвие Бегича, отправить Дарко Йевтича в АЕК и отпустить Мицуки Сайто.

Команда Леонида Слуцкого занимает пятое место в таблице РПЛ по итогам 6 туров.

Не пропустите: "Рубин" готов заплатить 18 миллионов евро за французского форварда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" близок к покупке вратаря португальского клуба

"Зенит" близок к покупке вратаря португальского клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов