"Рубин" намерен сделать три изменения в заявке команды
СМИ узнали о планах казанского "Рубина" касательно изменения заявки на сезон.
По информации "СЭ", клуб намерен избавиться от трёх легионеров, чтобы зарегистрировать Хвичу Кварацхелию, Джордже Деспотовича и новичка Андерса Дрейера.
В планах "Рубина" отдать в аренду "Крыльям Советов" Силвие Бегича, отправить Дарко Йевтича в АЕК и отпустить Мицуки Сайто.
Команда Леонида Слуцкого занимает пятое место в таблице РПЛ по итогам 6 туров.
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