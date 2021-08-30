"Рубин" намерен сделать три изменения в заявке команды

СМИ узнали о планах казанского "Рубина" касательно изменения заявки на сезон.

По информации "СЭ", клуб намерен избавиться от трёх легионеров, чтобы зарегистрировать Хвичу Кварацхелию, Джордже Деспотовича и новичка Андерса Дрейера.

В планах "Рубина" отдать в аренду "Крыльям Советов" Силвие Бегича, отправить Дарко Йевтича в АЕК и отпустить Мицуки Сайто.

Команда Леонида Слуцкого занимает пятое место в таблице РПЛ по итогам 6 туров.

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