"Рубин" определился с ценой на Хвичу Кварацхелию

Казанский "Рубин" готов продать грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию в летнее трансферное окно, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, казанцы хотят получить за футболиста 15 миллионов евро, а также намерены включить в сделку пункт о проценте с последующего трансфера игрока. Кварацхелией интересуются несколько клубов итальянской Серии А.

20-летний Кварацхелия перешел в "Рубин" летом 2019 года из "Рустави" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за казанский клуб 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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