"Рубин" отказал "Краснодару" в продаже Макарова

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"Рубин" отказал "Краснодару" в продаже Макарова

Фото инстаграм Дениса Макарова

"Краснодар" пытался усилиться атакующим полузащитником "Рубина" Денисом Макаровым, пишет "Бизнес Online".

По информации источника, казанский клуб ответил отказом "быкам", поскольку пока не хочет продавать 23-летнего вингера.

По некоторым данным, краснодарцы предлагали за перспективного игрока 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Макаров сыграл за "Рубин" 30 матчей, забил 9 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Краснодар" объявил об уходе двух игроков. | http://soccernews.ru
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