"Рубин" поздравил Слуцкого с юбилеем

Сегодня, 4 мая, наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий отмечает своё 50-летие.

С днём рождения тренера поздравила пресс-служба клуба из Татарстана.

"Лучшему главному тренеру сегодня исполняется 50 лет! С юбилеем, Леонид Викторович!" - говорится в публикации в твиттере.

Лучшему главному тренеру сегодня исполняется 50 лет!



С юбилеем, Леонид Викторович! pic.twitter.com/cqRrqvcjBf — «Рубин» Казань (@fcrk) May 4, 2021

Слуцкий возглавляет "Рубин" с декабря 2019 года. В этом сезоне команда идёт на четвёртом месте в РПЛ по итогам 28 туров.

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