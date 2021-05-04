"Рубин" поздравил Слуцкого с юбилеем
Сегодня, 4 мая, наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий отмечает своё 50-летие.
С днём рождения тренера поздравила пресс-служба клуба из Татарстана.
"Лучшему главному тренеру сегодня исполняется 50 лет! С юбилеем, Леонид Викторович!" - говорится в публикации в твиттере.
Лучшему главному тренеру сегодня исполняется 50 лет!— «Рубин» Казань (@fcrk) May 4, 2021
С юбилеем, Леонид Викторович! pic.twitter.com/cqRrqvcjBf
Слуцкий возглавляет "Рубин" с декабря 2019 года. В этом сезоне команда идёт на четвёртом месте в РПЛ по итогам 28 туров.
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