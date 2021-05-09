Руководство "Арсенала" поддерживает Артету

Фото: инстаграм Артеты/Автор неизвестен

Как сообщает ESPN, руководство "Арсенала" по-прежнему полностью поддерживает испанского наставника совей команды Микеля Артету, даже не смотря на провальную концовку сезона.

Отмечается, что Артета сыграл важную важную роль в переподписании контрактов Букайо Сака и Фоларина Балогуна, а также помог клубу договориться с футболистами о сокращении зарплаты на 12.5%.

Также не пропустите: Нойер повторил рекорд Кана. | http://soccernews.ru