Руководство "Арсенала" поддерживает Артету

Теги арсенал лондонмикель артета

Руководство "Арсенала" поддерживает АртетуФото: инстаграм Артеты/Автор неизвестен

Как сообщает ESPN, руководство "Арсенала" по-прежнему полностью поддерживает испанского наставника совей команды Микеля Артету, даже не смотря на провальную концовку сезона.

Отмечается, что Артета сыграл важную важную роль в переподписании контрактов Букайо Сака и Фоларина Балогуна, а также помог клубу договориться с футболистами о сокращении зарплаты на 12.5%.

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