Руководство "Арсенала" поставило ультиматум Артете

Фото твиттер Микеля Артеты

Наставник "Арсенала" Микель Артета рискует быть уволенным со своего поста.

Как сообщает The Telegraph, руководство клуба дало тренеру пять игр на исправление ситуации.

Отметим, что в ближайших матчах "Арсенал" сыграет против "Вест Бромвича" (25 августа, Кубок лиги), "Манчестер Сити" (28 августа, АПЛ), "Норвича" (11 сентября, АПЛ), "Бернли" (18 сентября, АПЛ) и "Тоттенхэма" (25 сентября, АПЛ).

Артета тренирует "Арсенал" с декабря 2019 года. В стартовых двух турах АПЛ "канониры" не набрали ни одного очка.

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