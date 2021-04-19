Руни призвал подождать с критикой Суперлиги

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Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни поделился мыслями по поводу создания Суперлиги.

"Люди, которые руководят этими клубами, не глупцы. Стоит подождать и увидеть, что у них в планах. Не считаю, что это здорово — отказываться от кубковых соревнований, но давайте посмотрим, какие будут предложения", — приводит слова Руни BBC Sport.

Напомним, 12 европейских топ-клубов, среди которых бывшая команда Руни, основали новый футбольный турнир – Суперлигу. Первые матчи планируют сыграть в августе 2021 года.

В УЕФА сразу же осудили эту инициативу и заявили, что футболисты из клубов Суперлиги не смогут выступать в турнирах под эгидой организации и за свои национальные команды.