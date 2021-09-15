Рюдигер остался недоволен показателем скорости на своей карточке в FIFA

Теги челсиантонио рюдигер

Рюдигер остался недоволен показателем скорости на своей карточке в FIFAФото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен

Защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер критично высказался об Electronic Arts из-за личного показателя скорости в футбольном симуляторе FIFA 22.

"Я могу ускориться до 36 км/ч на поле, но в игре скорость всего лишь 75 баллов? Вы серьезно?

Что мне нужно сделать, чтобы получить 90 баллов? Ускоряться на поле до 50 км/ч?" – сказал немец.

Напомним, что 13 сентября "Челси" представил рейтинги своих игроков в FIFA 22 – у Антонио Рюдигера 83 балла.

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