Рюдигер высказался о травме, которую он нанес де Брюйне

Фото: твиттер Антонио Рюдигера/Автор неизвестен

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер извинился перед полузащитником "Манчестер Сити" Кевином де Брюйне, которому он нанес травму в финальном матче Лиги чемпионов (1:0).

"Мне жаль, что Кевин получил травму. Я сделал это не специально и уже поговорил с Кевином. Я желаю ему выздороветь как можно скорее. Надеюсь, что скоро мы снова увидим его на поле", - написал Рюдигер в твиттере.

Напомним, что 29-летний де Брюйне получил перелом костей носа и стенки левой глазницы. Из-за этой травмы хавбек пропустит матчи группового турнира Евро-2020.

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