Сабин Емельянова - латвийская модель, поддержавшая сборную Бразилию на ЧМ

Латвийская модель Сабин Емельянова решила поддержать сборную Бразилии перед ее стартовой игрой на Чемпионате Мира против команды Швейцарии, одевшись в национальные цвета "селесао". Однако такая поддержка не помогла южноамериканцам.

Будем ждать очередного матча с бразильцами, надеясь, что модель порадует нас новой акцией в поддержку Неймара и Ко. Пока же просто полюбуемся прелестями эффектной девицы.

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