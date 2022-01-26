Салах высказался о возможной победе на Кубке Африки
Фото: инстаграм Салаха\Автор неизвестен
Форвард сборной Египта Мохамед Салах высказался о возможной победе на Кубке африканских наций.
"Конечно, я хочу выиграть что-то со сборной. Это моя страна, то, что я люблю больше всего. Это трофей стал бы для меня чем-то совершенно новым, он будет наиболее дорог моему сердцу.
Мы были близки к победе на Кубке Африки, мы полностью выложились, но нам не повезло, но это нормально. Теперь мы участвуем в новом розыгрыше, мы должны бороться за победу, мы должны полностью выложиться, чтобы выиграть трофей, и я уверен, что остальные игроки считают так же.
Нам нужно сфокусироваться на ближайшей игре и отталкиваться от нее", – сказал Салах.
Сегодня, в 1\8 финала, сборная Египта встретится с командой Кот-д'Ивуара. Начало встречи запланировано на 19:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1