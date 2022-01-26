Салах высказался о возможной победе на Кубке Африки

Теги африканский кубок нациймохамед салахегипет

Салах высказался о возможной победе на Кубке Африки

Фото: инстаграм Салаха\Автор неизвестен

Форвард сборной Египта Мохамед Салах высказался о возможной победе на Кубке африканских наций.

"Конечно, я хочу выиграть что-то со сборной. Это моя страна, то, что я люблю больше всего. Это трофей стал бы для меня чем-то совершенно новым, он будет наиболее дорог моему сердцу. 

Мы были близки к победе на Кубке Африки, мы полностью выложились, но нам не повезло, но это нормально. Теперь мы участвуем в новом розыгрыше, мы должны бороться за победу, мы должны полностью выложиться, чтобы выиграть трофей, и я уверен, что остальные игроки считают так же.

Нам нужно сфокусироваться на ближайшей игре и отталкиваться от нее", – сказал Салах.

Сегодня, в 1\8 финала, сборная Египта встретится с командой Кот-д'Ивуара. Начало встречи запланировано на 19:00 (мск).

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