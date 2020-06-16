Сантуш продлил контракт со сборной Португалией до 2024 года

Теги португалияфернанду сантуш

Сантуш продлил контракт со сборной Португалией до 2024 года

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш продлил контракт с национальной командой. Об этом сообщила футбольная федерация.

Новое соглашение 65-летнего специалиста рассчитано до 2024 года. Договоры также продлены с тренерским штабом Сантуша.

Тренер будет готовить сборную к финальной части Евро-2020 и Лиге наций, а также к квалификации на ЧМ-2022 и Евро-2024.

Сантуш возглавляет сборную Португалии с 2014 года. Под его руководством сборная Португалии стала чемпионом Европы в 2016 году, победителем Лиги наций - 2018/19 и заняла третье место на Кубке конфедераций - 2017.

Не пропустите: Криштиану Роналду может перейти в "Челси"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гладбахская "Боруссия" разгромила "Вольфсбург". Хофманн оформил дубль

Гладбахская "Боруссия" разгромила "Вольфсбург". Хофманн оформил дубль

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 26 63
2 Бенфика Бенфика 26 61
3 Брага Брага 26 46
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 26 46
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 26 43
6 Рио Аве Рио Аве 26 41
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 26 39
8 Санта-Клара Санта-Клара 26 34
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 26 33
10 Боавишта Боавишта 26 32
11 Жил Висенте Жил Висенте 27 30
12 Витория Сетубал Витория Сетубал 26 30
13 Белененсиш Белененсиш 26 30
14 КД Тондела КД Тондела 26 29
15 Маритиму Маритиму 27 28
16 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 26 25
17 Портимоненсе Портимоненсе 26 20
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов