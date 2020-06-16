Сантуш продлил контракт со сборной Португалией до 2024 года
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш продлил контракт с национальной командой. Об этом сообщила футбольная федерация.
Новое соглашение 65-летнего специалиста рассчитано до 2024 года. Договоры также продлены с тренерским штабом Сантуша.
Тренер будет готовить сборную к финальной части Евро-2020 и Лиге наций, а также к квалификации на ЧМ-2022 и Евро-2024.
Сантуш возглавляет сборную Португалии с 2014 года. Под его руководством сборная Португалии стала чемпионом Европы в 2016 году, победителем Лиги наций - 2018/19 и заняла третье место на Кубке конфедераций - 2017.
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