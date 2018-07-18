Сара Кохан - модель и новая девушка Чичарито

Форвард "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес, известный также как Чичарито, полным ходом отвисает на пляжах Майями после изнурительного клубного сезона и выступления в составе сборной Мексики на Чемпионате Мира в России. Несмотря на то, что только недавно он расстался с актрисой Андреа Дуро, 30-летний нападающий "молотобойцев" уже обзавелся новой подругой - известной моделью Сарой Кохан, с которой он и проводит отдых в США.

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