Сарри может стать тренером "Милана"
Фото Reuters
"Милан" намерен сменить главного тренера в случае непопадания команды в Лигу Чемпионов по итогам сезона.
По информации Football Italia, Стефано Пиоли у руля "россонери" может сменить Маурицио Сарри.
Напомним, что 62-летний специалист остаётся без работы с августа 2020 года. Тогда он ушёл из "Ювентуса". В последнее время наставника активно сватали в "Рому", но "волки" сделали выбор в пользу Жозе Моуринью.
"Милан" по итогам 34 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17