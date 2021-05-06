Сарри может стать тренером "Милана"

Фото Reuters

"Милан" намерен сменить главного тренера в случае непопадания команды в Лигу Чемпионов по итогам сезона.

По информации Football Italia, Стефано Пиоли у руля "россонери" может сменить Маурицио Сарри.

Напомним, что 62-летний специалист остаётся без работы с августа 2020 года. Тогда он ушёл из "Ювентуса". В последнее время наставника активно сватали в "Рому", но "волки" сделали выбор в пользу Жозе Моуринью.

"Милан" по итогам 34 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Не пропустите: Появилось фото новой формы "Милана". | http://soccernews.ru