"Саутгемптон" вырвал победу у "Бернли". "Святые" сделали камбэк, уступая два мяча

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Завершился очередной матч 30-го тура Английской Премьер Лиги. "Саутгемптон" на своем поле принимал "Бернли" и добился впечатляющей победы. Хотя начало матча стало неожиданным для хозяев - уже на 12 минуте Вуд точно пробил с 11-метровой отметки. Выдра на 28-й удвоил преимущество и, казалось, "Бернли" загнали "святых" в угол. Однако еще в первом тайме "Саутгемптон" нашел в себе силы отыграть разницу. Благодаря голу и пасу Дэнни Ингса к перерыву счет стал 2:2. Эмоции от камбэка окрылили подопечных Хазенхюттля и на 66-й минуте Редмонд установил окончательный счет 3:2.

Победа позволила позволила хозяевам занять 13 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков. У "Бернли" осталось 33 балла и 15 место.

"Саутгемптон" - "Бернли" 3:2 (2:2)

Голы: Вуд, 12 (пенальти) - 0:1, Выдра, 28 - 0:2, Армстронг, 31 - 1:2, Ингз, 42 - 2:2, Редмонд, 66 - 3:2

"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Питерс, Бертран, Беднарек, Вестергор, Армстронг (Салису, 79), Уорд-Проуз, Редмонд, Диалло, Уолкотт (Дженепо, 87), Ингз (Адамс, 86).

"Бернли": Поуп, Ми, Лоутон, Питерс (Тэйлор, 33), Тарковски, Браунхилл, Вествуд, Гудмундссон (Ричардсон, 90), Макнил, Выдра (Родригес, 78), Вуд.