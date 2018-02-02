Сборная "Атлетико" всех времен по версии Marca

Авторитетное испанское издание Marca представило свою версию команды-мечты мадридского "Атлетико", которая была составлена из лучших игроков, игравших когда-либо за "матрасников". Вот как она выглядит.

Вратарь: ЯН ОБЛАК

Статистика выступлений за клуб: 140 матчей, 85 пропущенных мячей

Период выступлений за клуб: 2014-н.вр.

Количество выигранных трофеев с клубом: 1

Правый защитник: ХУАНФРАН

Статистика выступлений за клуб: 310 матчей, 6 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2011-н.вр.

Количество выигранных трофеев с клубом: 5

Центральный защитник: ДИЕГО ГОДИН

Статистика выступлений за клуб: 329 матчей, 23 забитых мяча

Период выступлений за клуб: 2010-н.вр.

Количество выигранных трофеев с клубом: 5

Центральный защитник: МИРАНДА

Статистика выступлений за клуб: 178 матчей, 13 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2011-2015

Количество выигранных трофеев с клубом: 5

Левый защитник: ФИЛИПЕ ЛУИС

Статистика выступлений за клуб: 291 матч, 10 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2010-2014, 2015-н.вр.

Количество выигранных трофеев с клубом: 4

Центральный полузащитник: ДИЕГО СИМЕОНЕ

Статистика выступлений за клуб: 170 матчей, 31 забитый мяч

Период выступлений за клуб: 1994-1996, 2003-2005

Количество выигранных трофеев с клубом: 2

Центральный полузащитник: ЛУИС АРАГОНЕС

Статистика выступлений за клуб: 372 матча, 173 забитых мяча

Период выступлений за клуб: 1964-1974

Количество выигранных трофеев с клубом: 5

Правый полузащитник: МИЛИНКО ПАНТИЧ

Статистика выступлений за клуб: 107 матчей, 20 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1995-1998

Количество выигранных трофеев с клубом: 2

Левый полузащитник: КОКЕ

Статистика выступлений за клуб: 348 матчей, 30 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2011-н.вр.

Количество выигранных трофеев с клубом: 5

Плеймейкер: ПАУЛУ ФУТРЕ

Статистика выступлений за клуб: 173 матча, 38 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1987-1993, 1997-1998

Количество выигранных трофеев с клубом: 2

Форвард: РАДАМЕЛЬ ФАЛЬКАО

Статистика выступлений за клуб: 91 матч, 70 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2011-2013

Количество выигранных трофеев с клубом: 3

Главный тренер: ДИЕГО СИМЕОНЕ

Статистика во главе команды: 351 матч, 217 побед, 76 ничьих, 58 поражений

Период руководства командой: 2011-н.вр.

Количество выигранных трофеев с клубом: 5

Итоговая схема:

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