Сборная "Атлетико" всех времен по версии Marca
Авторитетное испанское издание Marca представило свою версию команды-мечты мадридского "Атлетико", которая была составлена из лучших игроков, игравших когда-либо за "матрасников". Вот как она выглядит.
Вратарь: ЯН ОБЛАК
Статистика выступлений за клуб: 140 матчей, 85 пропущенных мячей
Период выступлений за клуб: 2014-н.вр.
Количество выигранных трофеев с клубом: 1
Правый защитник: ХУАНФРАН
Статистика выступлений за клуб: 310 матчей, 6 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2011-н.вр.
Количество выигранных трофеев с клубом: 5
Центральный защитник: ДИЕГО ГОДИН
Статистика выступлений за клуб: 329 матчей, 23 забитых мяча
Период выступлений за клуб: 2010-н.вр.
Количество выигранных трофеев с клубом: 5
Центральный защитник: МИРАНДА
Статистика выступлений за клуб: 178 матчей, 13 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2011-2015
Количество выигранных трофеев с клубом: 5
Левый защитник: ФИЛИПЕ ЛУИС
Статистика выступлений за клуб: 291 матч, 10 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2010-2014, 2015-н.вр.
Количество выигранных трофеев с клубом: 4
Центральный полузащитник: ДИЕГО СИМЕОНЕ
Статистика выступлений за клуб: 170 матчей, 31 забитый мяч
Период выступлений за клуб: 1994-1996, 2003-2005
Количество выигранных трофеев с клубом: 2
Центральный полузащитник: ЛУИС АРАГОНЕС
Статистика выступлений за клуб: 372 матча, 173 забитых мяча
Период выступлений за клуб: 1964-1974
Количество выигранных трофеев с клубом: 5
Правый полузащитник: МИЛИНКО ПАНТИЧ
Статистика выступлений за клуб: 107 матчей, 20 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1995-1998
Количество выигранных трофеев с клубом: 2
Левый полузащитник: КОКЕ
Статистика выступлений за клуб: 348 матчей, 30 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2011-н.вр.
Количество выигранных трофеев с клубом: 5
Плеймейкер: ПАУЛУ ФУТРЕ
Статистика выступлений за клуб: 173 матча, 38 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1987-1993, 1997-1998
Количество выигранных трофеев с клубом: 2
Форвард: РАДАМЕЛЬ ФАЛЬКАО
Статистика выступлений за клуб: 91 матч, 70 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2011-2013
Количество выигранных трофеев с клубом: 3
Главный тренер: ДИЕГО СИМЕОНЕ
Статистика во главе команды: 351 матч, 217 побед, 76 ничьих, 58 поражений
Период руководства командой: 2011-н.вр.
Количество выигранных трофеев с клубом: 5
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|46
|3
|Валенсия
|21
|40
|4
|Реал Мадрид
|20
|38
|5
|Вильярреал
|21
|37
|6
|Севилья
|21
|33
|7
|Сельта Виго
|21
|31
|8
|Эйбар
|21
|29
|9
|Хетафе
|21
|28
|10
|Жирона
|21
|28
|11
|Леганес
|20
|28
|12
|Атлетик Бильбао
|21
|27
|13
|Бетис
|21
|27
|14
|Эспаньол
|21
|24
|15
|Реал Сосьедад
|21
|23
|16
|Леванте
|21
|19
|17
|Алавес
|21
|19
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|21
|17
|19
|Лас Пальмас
|21
|14
|20
|Малага
|21
|13