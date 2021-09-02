Сборная Франции теряет Мбаппе

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Сборная Франции теряет Мбаппе

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе выбыл из строя из-за травмы.

22-летний футболист получил повреждение в концовке матча квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1).

По информации L'Equipe, у звёздного форварда возникли проблемы с икроножной мышцей.

Мбаппе рискует не сыграть с Украиной (4 сентября) и Финляндией (7 сентября).

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