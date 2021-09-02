Сборная Франции теряет Мбаппе
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе выбыл из строя из-за травмы.
22-летний футболист получил повреждение в концовке матча квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1).
По информации L'Equipe, у звёздного форварда возникли проблемы с икроножной мышцей.
Мбаппе рискует не сыграть с Украиной (4 сентября) и Финляндией (7 сентября).
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|Команда
|М
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|Ренн
|28
|50
|4
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|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13