Сборная Германии установила личный рекорд

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Сборная Германии установила личный рекорд

Фото твиттер сборной Германии

Сборная Германии выиграла 17-й матч подряд в квалификации Чемпионатов Мира.

Накануне "Бундестим" продлила победную серию разгромом Исландии со счётом 3:0.

Как сообщает Opta, этот результат является рекордным для немецкой национальной команды.

28 марта Германия сыграет в гостях с Румынией, а 31 марта - дома с Северной Македонией.

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