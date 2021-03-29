Сборная Италии побила собственный рекорд 47-летней давности
Фото твиттер Opta
Сборная Италии одержала шестую подряд гостевую победу без пропущенных голов.
Как сообщает Opta, это лучшая серия в истории "Скуадры Адзурры".
Подопечные Роберто Манчини превзошли достижение итальянской сборной, которая в период с 1972 по 1974 год под руководством Ферруччо Валькареджи выиграла всухую пять подряд матчей на выезде.
Кроме того, итальянцы продлили свою серию без поражений до 24 игр. Это лучший показатель с 2006 года.
Не пропустите: Бонуччи - восьмой футболист, сыгравший 100 матчей за сборную Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
"Дженоа" и "Специя" нацелились на защитника ЦСКА
-
Два топ-клуба АПЛ поспорят с "Арсеналом" за Эдегора
-
"Ливерпуль" близок к трансферу защитника "РБ Лейпциг"
-
Левандовски травмировался в матче с Андоррой
-
Василий Уткин дал оценку поражению России от Франции на молодёжном Евро-2021
-
Сборная Италии побила собственный рекорд 47-летней давности
-
10 игроков сборной России проверили на допинг
-
"Спартак" может заменить Тедеско другим немецким тренером
-
Сборная Испании установила рекорд квалификации ЧМ
-
Шевченко высказался об упущенной победе над Финляндией
-
Тренер молодёжной сборной России прокомментировал поражение от Франции на Евро-2021
-
Ибрагимович сделал шедевральный ассист в игре с Косово
-
В УЕФА объяснили отсутствие системы VAR на матчах квалификации ЧМ-2022 после скандала с Роналду
-
Левандовски продлил блестящую голевую серию
-
Главные новости дня: 28 марта
-
Агент Головина отреагировал на информацию об интересе "Севильи"
-
Голевая феерия Дании, тяжелые победы Испании и Германии: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 28 марта
-
Головин отказался от перехода в клуб АПЛ
-
Германия с трудом победила Румынию в отборе ЧМ-2022
-
Дубль Левандовски принес Польше крупную победу над Андоррой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17