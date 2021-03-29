Сборная Италии побила собственный рекорд 47-летней давности

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Сборная Италии побила собственный рекорд 47-летней давности

Фото твиттер Opta

Сборная Италии одержала шестую подряд гостевую победу без пропущенных голов.

Как сообщает Opta, это лучшая серия в истории "Скуадры Адзурры".

Подопечные Роберто Манчини превзошли достижение итальянской сборной, которая в период с 1972 по 1974 год под руководством Ферруччо Валькареджи выиграла всухую пять подряд матчей на выезде.

Кроме того, итальянцы продлили свою серию без поражений до 24 игр. Это лучший показатель с 2006 года.

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