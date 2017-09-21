Сборная Nike vs сборная Adidas: чей состав круче
Компании Nike и Adidas являются крупнейшими производителями футбольной экипировки. Согласно статистике, более 90% всех футболистов играет в обуви именно этих двух брендов. Учитывая этот факт, было бы интересным, по нашему мнению, составить сборные команды Nike и Adidas из игроков, которые имеют контракты с этими двумя производителями спортивной атрибутики.
Итак, команда Nike:
Вратарь: ТИБО КУРТУА
Клуб: "Челси"
Национальность: Бельгия
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 40 миллионов евро
Правый защитник: ДАНИ КАРВАХАЛЬ
Клуб: "Реал"
Национальность: Испания
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 32 миллиона евро
Центральный защитник: СЕРХИО РАМОС
Клуб: "Реал"
Национальность: Испания
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 40 миллионов евро
Центральный защитник: ЛЕОНАРДО БОНУЧЧИ
Клуб: "Милан"
Национальность: Италия
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 45 миллионов евро
Левый защитник: АЛЕКС САНДРО
Клуб: "Ювентус"
Национальность: Бразилия
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 35 миллионов евро
Центральный полузащитник: ЛУКА МОДРИЧ
Клуб: "Реал"
Национальность: Хорватия
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 40 миллионов евро
Центральный полузащитник: КАЗЕМИРО
Клуб: "Реал"
Национальность: Бразилия
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 30 миллионов евро
Правый вингер: КИЛИАН МБАППЕ
Клуб: ПСЖ
Национальность: Франция
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 35 миллионов евро
Левый вингер: ЭДЕН АЗАР
Клуб: "Челси"
Национальность: Бельгия
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 75 миллионов евро
Форвард: НЕЙМАР
Клуб: ПСЖ
Национальность: Бразилия
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 100 миллионов евро
Форвард: КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
Клуб: "Реал"
Национальность: Португалия
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 100 миллионов евро
Итоговая схема:
Общая стоимость команды: 572 миллиона евро.
Команда Adidas:
Вратарь: МАНУЭЛЬ НОЙЕР
Клуб: "Бавария"
Национальность: Германия
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 40 миллионов евро
Правый защитник: ХУАНФРАН
Клуб: "Атлетико"
Национальность: Испания
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 12 миллионов евро
Центральный защитник: СЕСАР АСПИЛИКУЭТА
Клуб: "Челси"
Национальность: Испания
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 30 миллионов евро
Центральный защитник: МАТС ХУММЕЛЬС
Клуб: "Бавария"
Национальность: Германия
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 40 миллионов евро
Левый защитник: МАРСЕЛО
Клуб: "Реал"
Национальность: Бразилия
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 38 миллионов евро
Центральный полузащитник: Н'Голо Канте
Клуб: "Челси"
Национальность: Франция
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 50 миллионов евро
Центральный полузащитник: ТОНИ КРООС
Клуб: "Реал"
Национальность: Германия
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 70 миллионов евро
Плеймейкер: ДЕЛЕ АЛЛИ
Клуб: "Тоттенхэм"
Национальность: Англия
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 45 миллионов евро
Правый вингер: ЛИОНЕЛЬ МЕССИ
Клуб: "Барселона"
Национальность: Аргентина
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 120 миллионов евро
Правый вингер: ДАВИД СИЛВА
Клуб: "Манчестер Сити"
Национальность: Испания
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 30 миллионов евро
Форвард: ЭДИН ДЖЕКО
Клуб: "Рома"
Национальность: Бельгия
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 22 миллиона евро
Итоговая схема:
Общая стоимость команды: 497 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|13
|2
|Манчестер Юнайтед
|5
|13
|3
|Челси
|5
|10
|4
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|5
|Тоттенхэм
|5
|8
|6
|Хаддерсфилд Таун
|5
|8
|7
|Бернли
|5
|8
|8
|Ливерпуль
|5
|8
|9
|Саутгемптон
|5
|8
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Уотфорд
|5
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Сток Сити
|5
|5
|14
|Суонси Сити
|5
|5
|15
|Лестер Сити
|5
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|18
|Эвертон
|5
|4
|19
|Борнмут
|5
|3
|20
|Кристал Пэлас
|5
|0