Сборная Nike vs сборная Adidas: чей состав круче

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Сборная Nike vs сборная Adidas: чей состав кручеКомпании Nike и Adidas являются крупнейшими производителями футбольной экипировки. Согласно статистике, более 90% всех футболистов играет в обуви именно этих двух брендов. Учитывая этот факт, было бы интересным, по нашему мнению, составить сборные команды Nike и Adidas из игроков, которые имеют контракты с этими двумя производителями спортивной атрибутики.

Итак, команда Nike:

Вратарь: ТИБО КУРТУА

Клуб: "Челси"

Национальность: Бельгия

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 40 миллионов евро

Правый защитник: ДАНИ КАРВАХАЛЬ

Клуб: "Реал"

Национальность: Испания

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 32 миллиона евро

Центральный защитник: СЕРХИО РАМОС

Клуб: "Реал"

Национальность: Испания

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 40 миллионов евро

Центральный защитник: ЛЕОНАРДО БОНУЧЧИ

Клуб: "Милан"

Национальность: Италия

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 45 миллионов евро

Левый защитник: АЛЕКС САНДРО

Клуб: "Ювентус"

Национальность: Бразилия

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 35 миллионов евро

Центральный полузащитник: ЛУКА МОДРИЧ

Клуб: "Реал"

Национальность: Хорватия

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 40 миллионов евро

Центральный полузащитник: КАЗЕМИРО

Клуб: "Реал"

Национальность: Бразилия

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 30 миллионов евро

Правый вингер: КИЛИАН МБАППЕ

Клуб: ПСЖ

Национальность: Франция

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 35 миллионов евро

Левый вингер: ЭДЕН АЗАР

Клуб: "Челси"

Национальность: Бельгия

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 75 миллионов евро

Форвард: НЕЙМАР

Клуб: ПСЖ

Национальность: Бразилия

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 100 миллионов евро

Форвард: КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Клуб: "Реал"

Национальность: Португалия

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 100 миллионов евро

Итоговая схема:

Общая стоимость команды: 572 миллиона евро.

Команда Adidas:

Вратарь: МАНУЭЛЬ НОЙЕР

Клуб: "Бавария"

Национальность: Германия

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 40 миллионов евро

Правый защитник: ХУАНФРАН

Клуб: "Атлетико"

Национальность: Испания

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 12 миллионов евро

Центральный защитник: СЕСАР АСПИЛИКУЭТА

Клуб: "Челси"

Национальность: Испания

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 30 миллионов евро

Центральный защитник: МАТС ХУММЕЛЬС

Клуб: "Бавария"

Национальность: Германия

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 40 миллионов евро

Левый защитник: МАРСЕЛО

Клуб: "Реал"

Национальность: Бразилия

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 38 миллионов евро

Центральный полузащитник: Н'Голо Канте

Клуб: "Челси"

Национальность: Франция

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 50 миллионов евро

Центральный полузащитник: ТОНИ КРООС

Клуб: "Реал"

Национальность: Германия

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 70 миллионов евро

Плеймейкер: ДЕЛЕ АЛЛИ

Клуб: "Тоттенхэм"

Национальность: Англия

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 45 миллионов евро

Правый вингер: ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

Клуб: "Барселона"

Национальность: Аргентина

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 120 миллионов евро

Правый вингер: ДАВИД СИЛВА

Клуб: "Манчестер Сити"

Национальность: Испания

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 30 миллионов евро

Форвард: ЭДИН ДЖЕКО

Клуб: "Рома"

Национальность: Бельгия

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 22 миллиона евро

Итоговая схема:

Общая стоимость команды: 497 миллионов евро.

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