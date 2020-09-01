Сборная Португалии презентовала новую форму

Пресс-служба сборной Португалии показала два новых комплекта формы национальной команды.

Домашний вариант экипировки выполнен в традиционном красном цвете, а гостевой - бирюзовый с чёрными, красными и зелёной полосами на груди.

Технический спонсор - компания Nike.

В сентябре португальцы проведут два матча Лиги Наций против Хорватии и Швеции.

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