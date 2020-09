Сборная Португалии презентовала новую форму

Пресс-служба сборной Португалии показала два новых комплекта формы национальной команды.

Домашний вариант экипировки выполнен в традиционном красном цвете, а гостевой - бирюзовый с чёрными, красными и зелёной полосами на груди.

Технический спонсор - компания Nike.

Juntos somos imparáveis #VamosTodos #VamosComTudo



Novos equipamentos já disponíveis!

New kits available now!⁰ https://t.co/ikBvVapq65



Together we’re unstoppable! #TeamPortugal #YouCantStopUs



Content produced pre-covid@nikefootball @Cristiano @jessiicasilva10 pic.twitter.com/gxHZcKKiPy