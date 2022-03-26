Сборная России обыграла молодежку в товарищеском матче

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Сборная России обыграла молодежку в товарищеском матчеФото: твиттер сборной России

В рамках товарищеской игры сборная России одержала победу над молодежной командой.

Матч состоялся на базе сборной в Новогорске.

Сборная России - Сборная России U21 1:0

Гол: Тюкавин, 26 - 1:0

Сборная России (первый тайм): Сафонов, Заика, Дивеев, Осипенко, Терехов, Фомин, Баринов, Жемалетдинов, Бакаев, Тюкавин, Мостовой.

Сборная России (второй тайм): Шунин, Самошников, Чистяков, Джикия, Круговой, Кучаев, Глебов, Кузяев, Сутормин, Сергеев, Зиньковский.

Молодежная сборная России (стартовый состав): Будачев,Прохин, Кузьмичев, Сильянов, Степанов, Черников, Марадишвили, Кривцов, Хлусевич, Сулейманов, Агаларов.   

Напомним, что ранее ФИФА отстранила Россию от всех международных турниров.

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