Сборная России теряет Ионова перед матчем со Словенией

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Сборная России теряет Ионова перед матчем со Словенией

Фото: твиттер "Краснодара"/Автор неизвестен

Полузащитник сборной России Алексей Ионов, скорее всего, пропустит матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словении, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, у футболиста диагностирован спазм мышцы. Из-за этого он был заменен на 57-й минуте матча 1-го тура с Мальтой (3:1).

Матч Россия - Словения состоится 27 марта.

32-летний Ионов выступает за сборную России с 2011 года. Всего он провел за национальную команду 34 матча и забил четыре гола.

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