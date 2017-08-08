Сборная самых дорогих игроков в истории
Представляем сборную самых дорогих игроков в истории футбола на своих позициях. Отметим, что текущим летом эта команда серьезно видоизменилась.
Вратарь - ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН (Италия)
Сумма трансфера - 52 миллиона евро
Откуда - "Парма"
Куда - "Ювентус"
Когда - лето 2001 года
Правый защитник - КАЙЛ УОКЕР (Англия)
Сумма трансфера - 57 миллионов евро
Откуда - "Тоттенхэм"
Куда - "Манчестер Сити"
Когда - лето 2017 года
Центральный защитник - ДЖОН СТОУНЗ (Англия)
Сумма трансфера - 55,6 миллионов евро
Откуда - "Эвертон"
Куда - "Манчестер Сити"
Когда - лето 2016 года
Центральный защитник - ДАВИД ЛУИЗ (Бразилия)
Сумма трансфера - 49,5 миллионов евро
Откуда - "Челси"
Куда - ПСЖ
Когда - лето 2014 года
Левый защитник - БЕНЖАМЕН МЕНДИ (Франция)
Сумма трансфера - 58,1 миллионов евро
Откуда - "Монако"
Куда - "Манчестер Сити"
Когда - лето 2017 года
Опорный полузащитник - ТЬЕМУЭ БАКАЙОКО (Франция)
Сумма трансфера - 45 миллионов евро
Откуда - "Монако"
Куда - "Челси"
Когда - лето 2017 года
Центральный полузащитник - ПОЛЬ ПОГБА (Франция)
Сумма трансфера - 105 миллионов евро
Откуда - "Ювентус"
Куда - "Манчестер Юнайтед"
Когда - лето 2016 года
Атакующий полузащитник - ХАМЕС РОДРИГЕС (Колумбия)
Сумма трансфера - 79,8 миллионов евро
Откуда - "Монако"
Куда - "Реал"
Когда - лето 2014 года
Правый вингер - ГАРЕТ БЭЙЛ (Уэльс)
Сумма трансфера - 100 миллионов евро
Откуда - "Тоттенхэм"
Куда - "Реал"
Когда - лето 2013 года
Левый вингер - НЕЙМАР (Бразилия)
Сумма трансфера - 222 миллиона евро
Откуда - "Барселона"
Куда - ПСЖ
Когда - лето 2017 года
Форвард - ГОНСАЛО ИГУАИН (Аргентина)
Сумма трансфера - 90 миллионов евро
Откуда - "Наполи"
Куда - "Ювентус"
Когда - лето 2016 года
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Борнмут
|0
|0
|2
|Арсенал Лондон
|0
|0
|3
|Брайтон & Хоув Альбион
|0
|0
|4
|Бернли
|0
|0
|5
|Челси
|0
|0
|6
|Кристал Пэлас
|0
|0
|7
|Эвертон
|0
|0
|8
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
|9
|Лестер Сити
|0
|0
|10
|Ливерпуль
|0
|0
|11
|Манчестер Сити
|0
|0
|12
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|14
|Саутгемптон
|0
|0
|15
|Сток Сити
|0
|0
|16
|Суонси Сити
|0
|0
|17
|Тоттенхэм
|0
|0
|18
|Уотфорд
|0
|0
|19
|Вест Бромвич Альбион
|0
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0