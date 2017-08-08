Сборная самых дорогих игроков в истории

Представляем сборную самых дорогих игроков в истории футбола на своих позициях. Отметим, что текущим летом эта команда серьезно видоизменилась.

Вратарь - ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН (Италия)

Сумма трансфера - 52 миллиона евро

Откуда - "Парма"

Куда - "Ювентус"

Когда - лето 2001 года

Правый защитник - КАЙЛ УОКЕР (Англия)

Сумма трансфера - 57 миллионов евро

Откуда - "Тоттенхэм"

Куда - "Манчестер Сити"

Когда - лето 2017 года

Центральный защитник - ДЖОН СТОУНЗ (Англия)

Сумма трансфера - 55,6 миллионов евро

Откуда - "Эвертон"

Куда - "Манчестер Сити"

Когда - лето 2016 года

Центральный защитник - ДАВИД ЛУИЗ (Бразилия)

Сумма трансфера - 49,5 миллионов евро

Откуда - "Челси"

Куда - ПСЖ

Когда - лето 2014 года

Левый защитник - БЕНЖАМЕН МЕНДИ (Франция)

Сумма трансфера - 58,1 миллионов евро

Откуда - "Монако"

Куда - "Манчестер Сити"

Когда - лето 2017 года

Опорный полузащитник - ТЬЕМУЭ БАКАЙОКО (Франция)

Сумма трансфера - 45 миллионов евро

Откуда - "Монако"

Куда - "Челси"

Когда - лето 2017 года

Центральный полузащитник - ПОЛЬ ПОГБА (Франция)

Сумма трансфера - 105 миллионов евро

Откуда - "Ювентус"

Куда - "Манчестер Юнайтед"

Когда - лето 2016 года

Атакующий полузащитник - ХАМЕС РОДРИГЕС (Колумбия)

Сумма трансфера - 79,8 миллионов евро

Откуда - "Монако"

Куда - "Реал"

Когда - лето 2014 года

Правый вингер - ГАРЕТ БЭЙЛ (Уэльс)

Сумма трансфера - 100 миллионов евро

Откуда - "Тоттенхэм"

Куда - "Реал"

Когда - лето 2013 года

Левый вингер - НЕЙМАР (Бразилия)

Сумма трансфера - 222 миллиона евро

Откуда - "Барселона"

Куда - ПСЖ

Когда - лето 2017 года

Форвард - ГОНСАЛО ИГУАИН (Аргентина)

Сумма трансфера - 90 миллионов евро

Откуда - "Наполи"

Куда - "Ювентус"

Когда - лето 2016 года

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