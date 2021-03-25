Сборная Украины сыграла вничью с Францией

Теги украинафранцияфинляндиябосния и герцеговина

Сборная Украины сыграла вничью с ФранциейФото: Газета.Ру

В первом туре отборочного раунда на ЧМ-2022 Украина сыграла вничью с Францией, второй матч группы между Финляндией и Боснией и Герцеговиной также завершился вничью.

Группа D

Франция - Украина 1:1

Голы: Гризманн, 19 - 1:0, Кимпембе (аг), 57 - 1:1

Франция: Льорис, Кимпембе, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Рабьо, Канте, Коман (Дембеле, 64), Жиру (Погба, 63), Мбаппе (Марсьяль, 77), Гризманн.

Украина: Бущан, Караваев, Миколенко, Матвиенко, Зинченко, Шапаренко (Зубков, 86), Сидорчук (Коваленко, 79), Кривцов, Малиновский, Забарный, Яремчук (Мораес, 73).


Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2

Голы: Пьянич, 55 - 0:1, Пукки, 58 - 1:1, Пукки, 77 - 2:1, Стеванович, 84 - 2:2

Финляндия: Йоронен, Хямяляйнен, Тойвио, Араюури, Райтала, Камара, Алхо, Лод (Похьянпало, 77), Кауко (Спарв, 82), Валакари (Шюллер, 46), Пукки.

Босния и Герцеговина: Шехич, Чивич, Саничанин, Тодорович, Хаджикадунич, Цимирот (Демирович, 82), Пьянич, Стеванович (Колашинац, 89), Гояк (Дульевич, 64), Крунич, Джеко.

Читайте также: Турция обыграла Нидерланды в матче отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 24 марта

Главные новости дня: 24 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов