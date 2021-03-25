Сборная Украины сыграла вничью с Францией
Фото: Газета.Ру
В первом туре отборочного раунда на ЧМ-2022 Украина сыграла вничью с Францией, второй матч группы между Финляндией и Боснией и Герцеговиной также завершился вничью.
Группа D
Франция - Украина 1:1
Голы: Гризманн, 19 - 1:0, Кимпембе (аг), 57 - 1:1
Франция: Льорис, Кимпембе, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Рабьо, Канте, Коман (Дембеле, 64), Жиру (Погба, 63), Мбаппе (Марсьяль, 77), Гризманн.
Украина: Бущан, Караваев, Миколенко, Матвиенко, Зинченко, Шапаренко (Зубков, 86), Сидорчук (Коваленко, 79), Кривцов, Малиновский, Забарный, Яремчук (Мораес, 73).
Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2
Голы: Пьянич, 55 - 0:1, Пукки, 58 - 1:1, Пукки, 77 - 2:1, Стеванович, 84 - 2:2
Финляндия: Йоронен, Хямяляйнен, Тойвио, Араюури, Райтала, Камара, Алхо, Лод (Похьянпало, 77), Кауко (Спарв, 82), Валакари (Шюллер, 46), Пукки.
Босния и Герцеговина: Шехич, Чивич, Саничанин, Тодорович, Хаджикадунич, Цимирот (Демирович, 82), Пьянич, Стеванович (Колашинац, 89), Гояк (Дульевич, 64), Крунич, Джеко.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3