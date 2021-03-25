Сборная Украины сыграла вничью с Францией

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В первом туре отборочного раунда на ЧМ-2022 Украина сыграла вничью с Францией, второй матч группы между Финляндией и Боснией и Герцеговиной также завершился вничью.

Группа D

Франция - Украина 1:1

Голы: Гризманн, 19 - 1:0, Кимпембе (аг), 57 - 1:1

Франция: Льорис, Кимпембе, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Рабьо, Канте, Коман (Дембеле, 64), Жиру (Погба, 63), Мбаппе (Марсьяль, 77), Гризманн.

Украина: Бущан, Караваев, Миколенко, Матвиенко, Зинченко, Шапаренко (Зубков, 86), Сидорчук (Коваленко, 79), Кривцов, Малиновский, Забарный, Яремчук (Мораес, 73).



Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2

Голы: Пьянич, 55 - 0:1, Пукки, 58 - 1:1, Пукки, 77 - 2:1, Стеванович, 84 - 2:2

Финляндия: Йоронен, Хямяляйнен, Тойвио, Араюури, Райтала, Камара, Алхо, Лод (Похьянпало, 77), Кауко (Спарв, 82), Валакари (Шюллер, 46), Пукки.

Босния и Герцеговина: Шехич, Чивич, Саничанин, Тодорович, Хаджикадунич, Цимирот (Демирович, 82), Пьянич, Стеванович (Колашинац, 89), Гояк (Дульевич, 64), Крунич, Джеко.

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