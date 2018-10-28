Счастливый день Суареса: "Барселона" без Месси разгромила "Реал" в Эль Класико

Последний раз Эль Класико без Роналду и Месси происходило еще в те незапамятные времена, когда Иньеста и Снейдер имели шевелюру и играли между собой. Репетиция "Эль Класико будущего" была неизбежна, ибо Роналду улетел из Мадрида в Турин, а Лионель Месси сломал руку в предыдущей встречи против "Севильи". Многие говорили, что без своих главных бомбардиров Эль Класико уже не то, однако это неправда. Да, в составе нет футболистов эпохи, но от этого сама встреча не стала скучнее, а антураж не утих, тем более на фоне результативных проблем "сливочных" и игровых сбоев "блаугранас".

И если "Барселона" довольствовалась первым местом и ощущала на себе теплые лучи лидерства, то "Реал" скатился на 9 место и главное дерби Испании воспринималось как матч жизни для Лопетеги. Проигрыш с большой долей вероятности бросил бы в терпение Переса острое копье и заставил бы его лопнуть (собственно, о планах босса "сливочных" мы узнаем уже скоро), ну а выигрыш должен был решить некоторое проблемы, ведь поднял бы королевский клуб на четвертое место, а там и до борьбы за чемпионство рукой подать.

Уже к 10 минуте выражение лица главного тренера "Реала" исказилось до неузнаваемости. Начо, который вышел на правом фланге обороны вместо травмированного Карвахаля, проворонил забегание Альбы по бровке и позволил левому защитнику "Барсы" оказаться одному перед штрафной. Оттуда последовал прострел в район вратарской, защитники не смогли прервать передачу, зато Коутиньо хорошо воспользовался летящем мячом и первым касание пустил его точно в дальний угол. Ни Куртуа, ни Рамос, который выставлял ногу, не смогли перекрыть дорогу игровому снаряду – 1:0, первый гол бразильца в Эль Класико.

На этом неприятности "Реала" не закончились. "Барселона" активно поджимала гостей к собственным воротам, периодически ловила оборону "сливочных" на ошибке, а на 30 минуте все же добилась своего. Рафаэль Варан во втором матче кряду привез пенальти на свои ворота, со всех ног сбив своего соперника внутри штрафной. К мячу подошел Суарес и отличным ударом в левый угол установил новый счет в матче – 2:0. Тибо Куртуа угадал направление игрового снаряда и находился в нескольких сантиметрах от спасения собственных ворот, но выстрел получился просто шедевральным.

Что касается "Реала", то подопечные Хулена Лопетеги в первом тайме играли просто на статистику. Если взглянуть на итоговые цифры первой половины встречи, можно предположить, что игра была абсолютно равная, но это далеко не так. Часто "Барса" фактически вдавливала королевский клуб в непосредственную близость Куртуа, а те отвечали разве что невероятно дальними ударами Бейла и Рамоса, которые хоть и летели в створ, но были направлены точно в руки тер Штегена.

Во втором тайме команды словно поменялись футболками. Хулен Лопетеги снял с игры провинившегося Варана, выпустив вместо него атакующего Васкеса, и игра пошла совершенно в другую сторону. Уже на 50 минуте "сливочные" вернулись в игру. После долгого натиска Иско получил передачу внутри штрафной площади и прострелил на ворота, откуда защитник попытался выбить мяч, но неудачно. Игровой снаряд подхватил Марсело, обхитрил Пике и в прыжке пробил в противоход вратарю – 2:1, левый защитник забивает уже в третьем матче кряду. Нападающий не может – Марсело поможет. А еще через пару минут Модрич и вовсе мог полностью вернуть "Реал", но после очередной затяжной атаки пробил в ближнюю штангу из пределов штрафной.

Начиная с 55 минуты на после установилась обоюдоострая игра, в которой каталонская команда получила невероятный шанс установить статус-кво. Иван Ракитич совершил отличный заброс в штрафную, Серхио Роберто отклеился от защитников и первым касанием прострелил в штрафную, откуда Суарес с лёту пытался пробыть "полухвостом", отставив ногу назад, но "снаряд" полетел в штангу. Все это были лишь предвестником гола, который случился уже на 75 минуте. Футболисты "Барселоны" убежали в быструю атаку, Дембеле протащил мяч по центру, отдал на Роберто, испанец совершил навес с края штрафной, после которого Суарес головой вогнал "ядро" в сетку метров с четырнадцати – 3:1.

На 83 минуте уругвайский форвард окончательно похоронил Мадрид. После длинного выноса Серхио Рамос неудачно принял мяч на своей половине поля и проиграл борьбу своему теске Серхио Роберто. Тот быстро оценил ситуацию и выдал пас на никем не прикрытого Суареса, который вышел на свидание с Куртуа и легко переиграл бельгийского вратаря незамысловатым черпачком – 4:1.

Но даже этим дело не закончилось. На 87 минуте Усман Дембеле прорвался по флангу, незамысловатым финтом оставил не у дел Начо и навесил во вратарскую, куда ворвался Артуро Видаль и оформил свой первый гол в Эль Класико спустя 3 минуты после выхода на поле – 5:1. "Блаугранас" уверенно обыграли "сливочных" даже без Месси, и будущее Хулена Лопетеги укрылось грозовыми тучами. Ждем новостей из стана "Реала". А пока "Барса" первая с 21 баллом в активе, а Мадрид девятый, и безвыигрышная серия в Ла Лиге достигла 5 матчей.

"Барселона" – "Реал" – 5:1

Голы: Коутиньо, 11 – 1:0; Суарес, 30 – 2:0; Марсело, 50 – 2:1; Суарес, 74 – 3:1; Суарес, 83 – 4:1; Видаль, 87 – 5:1.

"Барселона": Тер Штеген – Роберто, Пике, Лангле, Альба – Бускетс, Рикитич, Артур (Видаль, 84) – Коутиньо (Дембеле, 73), Рафинья (Семеду, 69), Суарес.

"Реал": Куртуа – Начо, Варан (Васкес, 46), Рамос, Марсело (Диас, 82) – Каземиро, Модрич, Кроос – Бейл (Асенсио, 76), Иско, Бензема.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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