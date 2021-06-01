Селюк прокомментировал будущее Гогуа

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Селюк прокомментировал будущее ГогуаФото: инстаграм Гогуа/Автор неизвестен

Агент защитника Седрика Гогуа Дмитрий Селюк прокомментировал будущее игрока.

"Гогуа едет на сборы с ЦСКА, после этого будет все решаться: Олич, по всей видимости, всех посмотрит на сборах.

У Гогуа контракт с ЦСКА, он едет на сборы, планирует остаться в клубе. Он переходил для того, чтобы играть за ЦСКА", – сказал Селюк.

Прошедший сезон РПЛ 26-летний ивуариец провел в аренде в "Роторе".

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