Семак высказался о составе "Зенита"

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Семак высказался о составе "Зенита"Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопросы о подготовке к следующему сезону.

– Пауза между прошлым сезоном и началом подготовки к следующему вышла, как всегда, краткосрочной. Расскажите, получилось ли перезагрузиться и настроиться на новую кампанию?

– Мне кажется, что пауза хорошая, но, к сожалению, не для всех, и в этом главная проблема и сложность в подготовке. Даже не имеем представления, когда мы сможем собрать всю команду, даже набрать футболистов на один состав. Это влияет на нашу подготовку.

На сегодняшний день в нашем распоряжении только восемь полевых игроков. "Зенит-2" сегодня играет и заканчивает чемпионат для себя. Потом, не дав возможности отдохнуть ребятам, мы привлечем какое-то количество игроков к тренировкам.

По поводу вторых сборов посмотрим, кого сможем взять. Это будет зависеть от выступления наших сборников.

– Как влияет на тренировочный процесс такое небольшое количество футболистов? Отличаются ли занятия от тех, когда есть полный состав?

– Конечно, отличаются. Есть свои сложности организационного плана. Тренироваться совсем малыми группами неудобно. Часть упражнений, которые можно было бы сделать с полным составом, мы не можем использовать. Делаем поправку на количество игроков.

– "Зенит" впервые за долгое время проводит "Газпром" – тренировочные сборы в Санкт-Петербурге. Это, опять же, связано с ограниченным числом футболистов?

– Нет, с этим не связано. Не было смысла уезжать, поскольку товарищеские игры мы не можем проводить – пока элементарно не хватает футболистов. Ехать просто тренироваться в какую-либо из стран или заниматься на базе – не вижу разницы. У нас будут одни зарубежные сборы, на которые мы соберем футболистов из главной команды, молодежного состава, "Зенита-2". Там будет кому сыграть.

– Можете поделиться информацией об Андрее Мостовом? Как он себя чувствует? Когда можно ждать его в Удельном парке?

– Чувствует он себя нормально. Как только у него будет отрицательный ПЦР-тест, тогда он и присоединится к команде, – сказал Семак.

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