Семак высказался об интимном видео с участием Дзюбы

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о ситуации с интимным видео нападающего петербургского клуба Артема Дзюбы, который мастурбировал на камеру.

"По поводу видео – это личный вопрос, который останется там, где он должен оставаться. Как тренер я всегда поддерживаю игроков. Все мы ошибаемся, и всегда важно извлекать уроки из каждого события. В тот момент вокруг Артёма скопилось достаточно внимания, важно было освободить его от дополнительной ответственности и давления, поэтому он не выходил с капитанской повязкой", - приводит слова Семака "Чемпионат".

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 23 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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