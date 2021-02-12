Семак высказался об уходе Васютина из "Зенита"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о причинах ухода из клуба вратаря Александра Васютина.
Накануне шведский "Юргорден" арендовал стража ворот до конца 2021 года с опцией выкупа.
"Конечно, мы прекрасно понимаем, что ему нужно играть. Так сложились обстоятельства, что когда Андрей Лунев, будучи первым вратарем, получил травму, Кержаков смотрелся чуть лучше. Он воспользовался своим шансом - это футбол. В любом случае, с точки зрения отношения к делу Васютин - настоящий профессионал, и мы прекрасно понимаем его желание играть. Клуб пошёл ему навстречу, чтобы Александр получал игровую практику, чтобы он, по сути, был счастлив", - сказал Семак.
Васютин является воспитанником "Зенита". В этом сезоне он не сыграл ни одного матча за основу "сине-бело-голубых".
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