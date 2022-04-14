Семак высказался по поводу возможного выкупа Алипа

Фото: твиттер Алипа\Автор неизвестен

Главный тренер "Зенит" Сергей Семак поделился информацией по поводу будущего защитника Нуралы Алипа в петербургском клубе.

"По поводу информации о выкупе – вопрос к руководству. По поводу спортивных качеств – прибавляет, адаптируется в команде. То время, что он получает, использует очень хорошо. У него и дальше будет достаточно возможностей, чтобы проявить себя.

Как в тренировочном процессе, так и в матчах он оставляет хорошее впечатление", – сказал российский специалист.

Напомним, что Алип арендован из "Кайрата".

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