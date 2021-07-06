Семин отреагировал на назначение Рангника в "Локомотив"

Фото: инстаграм Юрия Семина/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о назначении немецкого специалиста Ральфа Рангника на пост руководителя по спорту и развитию московского клуба.

"Пойдет ли это на пользу, покажет время. Такие ситуации уже были. Приходят иностранцы на короткое время, а все остается так, как и было. Надеемся, что сейчас будет по-другому", – приводит слова Семина "Матч ТВ".

Напомним, что Рангник подписал с "Локомотивом" контракт на три года.

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