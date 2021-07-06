Семин отреагировал на назначение Рангника в "Локомотив"

Теги локомотив москваюрий семинральф рангник

Семин отреагировал на назначение Рангника в "Локомотив"

Фото: инстаграм Юрия Семина/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о назначении немецкого специалиста Ральфа Рангника на пост руководителя по спорту и развитию московского клуба.

"Пойдет ли это на пользу, покажет время. Такие ситуации уже были. Приходят иностранцы на короткое время, а все остается так, как и было. Надеемся, что сейчас будет по-другому", – приводит слова Семина "Матч ТВ".

Напомним, что Рангник подписал с "Локомотивом" контракт на три года.

Не пропустите: Зинович - новый игрок "Локомотива". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Италия обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020

Италия обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов