Сёмин отреагировал на создание Суперлиги Европы

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Известный российский тренер Юрий Сёмин порассуждал о перспективах нового закрытого турнира - Суперлиги Европы.

"Я негативно отношусь к этому мероприятию. Футбол принадлежит болельщикам, а их об этом решении никто не спросил. И не только болельщиков этих команд, но и всего мира. А я думаю, они не в восторге. 12 человек не могут решать такой серьёзный вопрос. И спортивного принципа тут нет.

Это плохо не только для России. Когда-то в финале Лиге Чемпионов играла "Црвена Звезда". В финал по спортивному принципу мог пробиться любой, кто был хорош. Деньги играют роль, но к футболу надо относиться бережно. Такие решения не пойдут на пользу. УЕФА и ФИФА примут своё решение. Здесь ведь затронуты интересы и сборных и национальных чемпионатов. Надеюсь, здравый смысл восторжествует. А болельщики даже тех команд, которые туда попали, отнесутся к теме ответственно", - сказал Сёмин.

Своё участие в Суперлиге Европы уже подтвердили "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм". В ближайшие дни к ним могут присоединиться "Бавария", "РБ Лейпциг" и "Порту".

Ожидается, что первый розыгрыш нового турнира состоится в августе 2021 года.

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