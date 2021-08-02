Семин отреагировал на уход Карпина из "Ростова"
Фото: твиттер "Ростова"/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением об уходе Валерия Карпина с поста наставника "Ростова".
"Наверное, это разумное решение Валерия. Он понимает большую значимость работы в сборной. Валерий принял решение в стрессовой ситуации. Он на протяжении всей карьеры – в качестве футболиста и тренера – всегда рисковал. Я поддерживаю решение покинуть "Ростов" и сосредоточиться на сборной. Желаю ему удачи!" – приводит слова Семина "Чемпионат".
52-летний Карпин тренировал "Ростов" с 2017 года. Лучшим достижением клуба за этот период было пятое место в Российской Премьер-Лиге.
Таким образом, Карпин полностью сосредоточится на сборной России. Его контракт с РФС рассчитан до конца 2021 года с возможностью продления.
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