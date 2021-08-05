Сёмин рассказал о переговорах с "Ростовом"
Фото твиттер "Ростова"
Новый наставник "Ростова" Юрий Сёмин поведал о том, как он договорился о сотрудничестве с донским клубом.
"События развивались очень быстро. Когда я получил первый звонок из "Ростова", находился в испанской Марбелье. Тут же собрался и приехал. Всё было оформлено быстро и конкретно, выстроено правильно. Особо долгих переговоров не было, мы сразу поняли друг друга. Оказались на одной волне, все мысли и идеи мне понравились", - сказал 74-летний специалист.
Напомним, что "Ростов" заключил с Сёминым контракт до конца следующего сезона.
Экс-тренер "Локомотива" заменил в донском клубе Валерия Карпина, который решил сконцентрироваться на работе в сборной России.
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