Сёмин рассказал о переговорах с "Ростовом"

Фото твиттер "Ростова"

Новый наставник "Ростова" Юрий Сёмин поведал о том, как он договорился о сотрудничестве с донским клубом.

"События развивались очень быстро. Когда я получил первый звонок из "Ростова", находился в испанской Марбелье. Тут же собрался и приехал. Всё было оформлено быстро и конкретно, выстроено правильно. Особо долгих переговоров не было, мы сразу поняли друг друга. Оказались на одной волне, все мысли и идеи мне понравились", - сказал 74-летний специалист.

Напомним, что "Ростов" заключил с Сёминым контракт до конца следующего сезона.

Экс-тренер "Локомотива" заменил в донском клубе Валерия Карпина, который решил сконцентрироваться на работе в сборной России.

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